Miercuri, 6 mai a.c., în intervalul orar 07.00-11.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au acționat pe raza comunei pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Astfel, pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 183 de autoturisme, iar pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale.

De asemenea, o sancțiune a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor Legii nr.132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.Totodată, în cazul a trei conducători auto a fost dispusă măsura reținerii permisului de conducere, iar în cazul unui autoturism, măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a setului de plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Acțiunea s-a derulat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș-Postul de Poliție Vișeu de Sus și polițiștilor de frontieră.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 15.000 de lei.