Miercuri, 6 mai a.c., în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației și ai Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au oprit pe D.N. 18, în localitatea Rona de Sus, un autotursm.

La volan a fost identificat un bărbat de 40 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii concentrației de alcool.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.