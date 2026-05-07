În cadrul angajamentului nostru constant pentru dezvoltarea serviciilor medicale și alinierea la standarde europene de excelență, o delegație a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare participă, în perioada 31 martie – 03 aprilie, la cea de-a doua sesiune de instruire organizată în Zakarpattia, Ucraina, la Spitalul Clinic Regional Transcarpatic „Andriy Novak”, în cadrul proiectului MEDICUNITY (www.ro-ua.net).

Această mobilitate profesională aduce împreună specialiști în recuperare medicală pentru a discuta despre ergoterapie și despre cum colaborarea dintre diferite specializări îi ajută pe pacienți să își recapete independența și să revină la o viață activă după afecțiuni neurologice, traumatisme sau operații.

Programul de instruire include vizite în secțiile de specialitate (ATI, Chirurgie plastică, Ortopedie și Traumatologie, Recuperare medicală), precum și sesiuni teoretice și practice privind evaluarea ergoterapeutică, managementul pacienților cu afecțiuni neurologice și adaptarea mediului de viață pentru creșterea autonomiei și a calității vieții pacienților.

Delegația spitalului este formată din: dr. Dulfu Anca – medic specialist Recuperare medicală, dr. Hârlișca Radu – medic specialist Ortopedie și Traumatologie, kin. Boda Diana – kinetoterapeut Recuperare medicală, as. Herta Mălina – asistent medical Recuperare medicală, as. Suciu Veronica Mihaela – asistent medical Chirurgie, kin. Pop Laura Maria – kinetoterapeut Ortopedie, kin. Vîrtop Rareș – kinetoterapeut Ortopedie, as. Ofrim Reghina – asistent medical ATI, Gente Ioana – psiholog ATI, kin. Ormenișan Liliana – kinetoterapeut Laborator Recuperare medicală, Medicină fizică și Balneologie, kin. Giurge Alexandru – kinetoterapeut Laborator Recuperare medicală, Medicină fizică și Balneologie.

Participarea la acest program internațional reflectă preocuparea constantă a instituției noastre pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului medical și consolidarea cooperării transfrontaliere, cu impact direct asupra creșterii calității serviciilor medicale oferite pacienților.