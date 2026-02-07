Echipa de volei Știința Explorări Baia Mare a avut o săptămână aglomerată: a disputat trei meciuri în cinci zile, toate pe teren propriu. Două au fost cu Corona Brașov: miercuri în prima manșă din sferturile de finală ale Cupei României și vineri în etapa a 22-a a campionatului. În ambele meciuri băimărenii au fost învinși.

Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov 0-3 (18-25, 25-27, 20-25) – Cupa României

Știința Explorări Baia Mare – Corona Brașov 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 19-25) – etapa 22

Dumimică, 8 februarie, de la ora 17.00, Știința Explorări Baia Mare joacă din nou acasă în campionat, împotriva campioanei Dinamo București.