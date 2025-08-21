Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai.

Curtea de Apel Constanţa a respins joi apelul lui Vlad Pascu, fiind menţinută decizia de condamnare dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.

De asemenea, judecătorii au respins apelul procurorilor, dar şi ale familiilor victimelor, care ceruseră o pedeapsă mai mare pentru Vlad Pascu.

Singura modificare adusă de Curtea de Apel Constanţa la decizia primei instanţe este scăderea cuantumului despăgubirilor pentru familia uneia dintre victime, de la 50.000 euro la 20.000 euro.

„Admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( BAAR) şi reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50 000 euro la 20.000 euro”, se arată în sentinţa curţii.