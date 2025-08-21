Sâmbătă, 23 august, de la ora 12:00, Bulbucul Mare din Șurdești va găzdui prima ediție a Zilei Vulcanilor din Maramureș, un eveniment dedicat descoperirii patrimoniului geologic local.

Activitatea face parte din proiectul „Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș” și își propune să aducă în atenția publicului istoria vulcanilor care au modelat această zonă. Sub titlul „Povestind despre vulcani”, organizatorii anunță o atmosferă relaxată: „Nu e un eveniment mare, fastuos, e o întâlnire între prieteni, însă avem ce contează: pădure răcoroasă, stâncării lăsate în urmă de lavele unui vulcan și povești cu duiumul. Avem și un loc care îmbie la picnic, așa că haideți cu hamace, de-ale gurii, jocuri, chitara, chef de relaxare”, transmit aceștia.

Bulbucul Mare – o relicvă vulcanică în inima Maramureșului

Bulbucul Mare din Șurdești este un martor geologic spectaculos, format din lavele unui vulcan care, în urmă cu aproximativ 11,5 milioane de ani, s-au revărsat în apele Mării Panonice. Retragerea apelor și eroziunea au sculptat în timp două stâncării conice, asemănătoare unor clăi de fân, alcătuite din roci dacitice. Cu toate acestea, locul rămâne încă puțin cunoscut de maramureșeni, iar evenimentul de sâmbătă este o ocazie ideală pentru a-l descoperi.

Un eveniment cu tradiție în geoparcurile UNESCO

Ziua Vulcanilor este o inițiativă educațională a Geoparcurilor Internaționale UNESCO din România, celebrată în jurul datei de 24 august, când, în anul 79 d.Hr., a erupt Vezuviul. Dacă Geoparcul UNESCO Țara Hațegului a ajuns la ediția a 7-a, iar Ținutul Buzăului la a doua, Maramureșul marchează în 2025 prima ediție a acestui eveniment.

Pas important pentru viitorul Geoparcului Gutâi-Maramureș

Activitatea de sâmbătă face parte din demersurile proiectului „Geoparcul UNESCO Gutâi-Maramureș”, lansat oficial pe 11 iunie 2025, cu obiectivul de a obține statutul de geoparc internațional UNESCO până în 2027. Inițiativa este susținută financiar de Consiliul Județean Maramureș.

Cei interesați pot afla mai multe și pe paginile oficiale: facebook.com/geoparcMM și instagram.com/geoparcmaramures.