La data de 9 mai a.c., în jurul orei 03.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați să intervină la un accident rutier, soldat cu pagube materiale.

La fața locului, din verificările preliminare efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 23 de ani conducea un autoturism pe strada Gheorghe Șincai din municipiu, iar la un moment dat, ar fi acroșat panouri de semnalizare a restricțiilor de circulație.

În ciuda restricțiilor, conducătorul auto și-a continuat deplasarea pe acel sector de drum și ar fi acroșat alte mijloace de semnalizare a lucrărilor, amplasate pe partea carosabilă.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest în cazul tânărului, iar rezultatul a indicat valoarea de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale, în consecință.