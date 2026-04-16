Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 18.00, Sala sporturilor din Slatina va fi gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 20-a din Liga Florilor MOL.

Duelul de la Slatina este și unul între foștii antrenori ai băimărene, Andrei Popescu și Raul Fotonea și actualul staff, plus că la Slatina joacă și mai multe fete care au trecut pe la Minaur: Vukajlovic, Cazanga, Luciana Popescu sau Țîrle. Slatina este puțin mai sus, are șanse la Europa, dar are și un program dificil, la cel ca și Minaur.

Etapa 20

Rapid București – HC Zalău (sâmbătă, 18 aprilie). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

Dunărea Brăila – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 18 aprilie, 17.30). Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Gigi Antonescu (Pitești)

SCMU Craiova – CSM Corona Brașov (sâmbătă, 18 aprilie, 18.00). Arbitri: Georgiana Murariu – Mihaela Chiruță (Piatra Neamț);. Observator: Ion Barbu (București)

CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 18 aprilie, 18.00). Arbitri: Gabriel Badiu – Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator: Gheorghe Bejinariu (Pitești)

CSM București – CSM Galați (sâmbătă, 2 mai)

SCM Râmnicu Vâlcea – Gloria Bistrița (duminică, 3 mai)

Restanțe

SCMU Craiova – Minaur (sâmbătă, 25 aprilie)

Rapid București – Corona Brașov (sâmbătă, 2 mai).

Clasament

Gloria Bistrița – 36p (605-457) – 19

CSM București – 35p (611-505) – 19

Corona Brașov – 27p (549-478) – 18

SCM Rm. Vâlcea – 25p (615-506) – 19

CSM Slatina – 22p (545-536) – 19

Dunărea Brăila – 19p (563-512) – 19

Minaur Baia Mare – 19p (499-511) – 18

Rapid București – 17p (522-498) – 18

CSM Târgu Jiu – 10p (458-567) – 19

SCMU Craiova – 9p (466-530) – 18

CS HC Zalău – 4p (444-566) – 19

CSM Galați – 1p (423-634) – 19

Etapa 21. Sâmbătă, 16 mai: Slatina – Râmnicu Vâlcea; Minaur – Dunărea; Târgu Jiu – Rapid; Zalău – CSM București; Galați – Craiova; Corona – Bistrița

Etapa 22. Sâmbătă, 23 mai: Râmnicu Vâlcea – Corona; Bistrița – Galați; Craiova – Zalău; CSM București – Târgu Jiu; Rapid – Minaur; Dunărea – Slatina.