Mai multe detonări și explozii care au implicat survoluri de aeronave au fost auzite în primele ore ale acestei dimineați la Caracas. Situația este amplificată de tensiunile din zonă, Venezuela a denunțând amenințările guvernamentale din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, din cauza desfășurării militare în Caraibe și avertismentelor privind atacuri terestre.

Pe rețelele de socializare, imagini cu explozii circulă în diverse părți ale capitalei Venezuelei, în timp ce unii utilizatori raportează detonări în principala forță militară a țării, Fuerte Tiuna, în vestul orașului și în interiorul acestuia.