Tinerii din Maramureș proveniți din medii defavorizate pot obține finanțare pentru costurile școlii de șoferi prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Înscrierile mai sunt deschise până la 27 ianuarie 2026.

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

Pot participa: tineri din medii defavorizate, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală care au vârsta cuprinsă între 18-25 ani.

Atenție!

Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei D/DE este de 21 ani.

Programul „Permis pentru viitor” a fost lansat în 2015 și este organizat de Fundația Pentru Comunitate, cu finanțarea MOL România. În cele zece ediții anterioare, 412 tineri din toată țara au beneficiat de finanțare, dintre care 14 tineri bihoreni.