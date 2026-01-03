Recomandări pentru conducătorii auto:

* evitați deplasarea în zonele cu ninsoare dacă nu aveți autovehiculele echipate pentru circulație în condiții de iarnă sau dacă deplasarea nu este necesară;

* Informați-vă înainte de plecare asupra traseului ales, a condițiilor meteorologice și a situației traficului;

* conduceți preventiv și adaptați viteza la condițiile de pe drum;

* păstrați o distanță de siguranță față vehiculele aflate trafic și evitați manevrele riscante.

‼️ Echipaje de poliție rutieră sunt prezente în trafic și verifică respectarea normelor rutiere de către conducătorii auto, dotarea corespunzătoarea cu anvelope și lanțuri antiderapante pentru circulația în siguranță pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

❄️Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș informează că sunt închise circulației publice următoarele sectoare de drumuri publice:

⛔DJ 183A, Runcu-Mara;

⛔DJ 183 Izvoare-DN18, Pasul Gutâi;

⛔DJ 109F, sectorul de drum Strâmbu Băiuț-Cavnic;

‼️Având în vedere traficul rutier redus, nu se execută lucrări de deszăpezire pe drumurile județene următoare:

⛔DJ 182B Băița de Sub Codru-limita județului Satu Mare;

⛔DJ183C intersecție Șuior-Cavnic;

⛔DJ 185 Valea Muntelui-Petrova;

⛔DJ 186D Botiza-Poienile Izei;

⛔DJ 186D Glod-Poienile Izei;

⛔DJ 109U Băiuț-Botiza;

⛔DC 15 Strâmtura-Petrova.

❄️Pe aceste sectoare de drumuri publice închise în perioada sezonului rece sunt montate indicatoare rutiere cu semnificația ”Drum închis circulației publice!”. ❄️

❄️ Nu intrați cu vehiculele pe drumurile publice închise iarna. Riscați să rămâneți blocați în zăpadă!

‼️ 𝑨𝑻𝑬𝑵𝑻̦𝑰𝑬! 𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒗𝒊𝒈𝒂𝒕̦𝒊𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒖𝒎 𝑾𝒂𝒛𝒆 𝒔𝒂𝒖 𝑮𝒐𝒐𝒈𝒍𝒆 𝑴𝒂𝒑𝒔 𝑵𝑼 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂̆ 𝒊̂𝒏 𝒕𝒊𝒎𝒑 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒖𝒎 𝒊̂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒔𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕̦𝒊𝒆𝒊 𝒑𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒑 𝒅𝒆 𝒊𝒂𝒓𝒏𝒂̆.

➡️𝑬𝒔𝒕𝒆 𝑶𝑩𝑳𝑰𝑮𝑨𝑻𝑶𝑹𝑰𝑼 𝒔𝒂̆ 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆𝒍𝒆 𝒓𝒖𝒕𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒎𝒑𝒍𝒂𝒔𝒂𝒕𝒆 𝒊̂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒆𝒏, 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒆𝒂 𝒂𝒖 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒂𝒕̦𝒂̆ 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒗𝒊𝒈𝒂𝒕̦𝒊𝒆!

❄️ Pe mai multe sectoare de drumuri publice din județ se circulă în condiții de iarnă, cu partea carosabilă acoperită cu zăpadă frământată❄️