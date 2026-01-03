Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș anunță că, pe durata sezonului rece, mai multe sectoare de drumuri județene sunt închise circulației publice, din cauza condițiilor meteo și a riscurilor asociate deplasării în zonele montane.

Potrivit informării oficiale, sunt închise circulației următoarele drumuri județene:

DJ 183A Runcu – Mara

DJ 183 Izvoare – DN18, Pasul Gutâi

DJ 109F, sectorul Strâmbu Băiuț – Cavnic

De asemenea, având în vedere traficul rutier redus, autoritățile au decis ca pe mai multe drumuri județene să nu fie executate lucrări de deszăpezire. Este vorba despre:

DJ 182B Băița de Sub Codru – limita județului Satu Mare

DJ 183C, intersecție Șuior – Cavnic

DJ 185 Valea Muntelui – Petrova

DJ 186D Botiza – Poienile Izei

DJ 186D Glod – Poienile Izei

DJ 109U Băiuț – Botiza

DC 15 Strâmtura – Petrova

https://youtube.com/shorts/NJ6WXWqOvTc?feature=shared

Pe toate aceste sectoare de drumuri publice închise pe perioada sezonului rece sunt montate indicatoare rutiere cu semnificația „Drum închis circulației publice”.

Reprezentanții CJSU Maramureș solicită conducătorilor auto să respecte semnificația indicatoarelor rutiere, subliniind că circulația este interzisă pentru toate categoriile de autovehicule în perioada iernii. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca la drum cu privire la traseul ales și să nu forțeze accesul pe drumurile închise.

Autoritățile avertizează că ignorarea restricțiilor poate duce la situații periculoase, cu risc de blocare în trafic, fiind necesară ulterior intervenția echipajelor de salvare prin apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.