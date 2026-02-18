Marți, 17 februarie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației, alături de jandarmi și polițiști de frontieră, au desfășurat o acțiune comună, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și creșterea gradului de siguranță în rândul comunității.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 58 de autoturisme, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul unui autovehicul oprit, polițiștii au depistat la volanul acestuia un conducător auto în vârstă de 60 de ani care circula pe drumurile publice cu dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Criminalistic-Grupa Canină.

Polițiștii vor desfășura în continuare acțiuni în scopul descurajării comportamentelor antisociale și al creșterii gradului de încredere al cetățenilor în autorități.