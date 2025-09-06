Sâmbătă, 6 august, sala de sport a Școlii nr. 5 “Vasile Alecsandri” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Universitatea Craiova, joc din cadrul etapei a doua din Ligii Florilor MOL. Am asistat la un joc bun, în viteză, cu destule reușite, dominat de la început la sfârșit de echipa noastră, care a condus în cvasitotalitatea timpului de joc pe tabela de marcaj.

Doar primele minute au fost mai echilibrate, Craiova reușind să conducă o singură dată (1-2 min. 4), după care Minaur s-a apărat bine, iar Dumanska și-a făcut și ea treaba foarte bine (este singura jucătoare a noastră care a prins o convocare la naționala de senioare pentru dubla cu Franța de la Oradea).

Am avut-o la primul meci acasă și pe Ilyna, jucătoarea din Belarus care a semnat săptămâna trecută cu Minaur și care mai are nevoie de timp de acomodare, pentru că n-a prea jucat deloc handbal în ultimele trei luni. Extrem de bine s-a descurcat însă pivotul ALba Spugnini, care a marcat de 10 ori, a făcut culoare pentru colege și a mai scos și 7m.

Antrenorul echipei noastre a impus o tactică cu o apărare agresivă, încercând să o blocheze pe Blazevic încă din “fașă”, apoi a surprins că n-a mai folosit atacul cu șapte oameni cum o făcuse aproape tot meciul de la CSM București. A încercat acest gen de tactică antrenorul Craiovei, însă n-a mers mai deloc, având cel puțin patru goluri primite în poarta goală.

Și un cuvânt frumos pentru tânăra Enryka Bodijar, o jucătoare care a împlinit 19 ani în luna februarie și care s-a aflat la debutul în Liga Florilor. A jucat ultimele 20 de minute și a marcat de șapte ori, atenție, din șapte aruncări.

CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova: 33-28 (17-13)

Sala de sport a Școlii nr. 5 “Vasile Alecsandri” din Baia Mare; cca 300 spe tatori

Arbitri: Marian Adrian Dtăghici – Ionuț Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 5-6 (transformate: 4-4; au ratat: Lundback / Da Rocha 2). Minute de eliminare: 8-4 (Ianăși, Quintino, Papp, Lundback / Nosek, o eliminare la bancă)

Minaur: Yuliya Dumanska (14 intervenții, a apărat un 7m, a marcat un gol), s, Daria Maria Tocaciu – Maria-Andreea Ianăși, Emilia Anna Galinska 4/4, Jessica Quintino Ribeiro 6/8, Maria Gomes Da Costa 3/4, Mălina Maria Avădanei 0/1, Denisa Roxana Romaniuc, Andriyana Naumenko (nu a jucat), Fie Woller 0/1, Eliza Lăcusteanu, Nikoletta Papp 2/3, Amelia Julia Lundback 4/7 (unul din 7m), Dziyana Ilyina 3/3, Alba Chiara Spugnini Santome 10/11 (3 din 7m), Anca Georgiana Mițicuș 0/1. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Craova: Marina Rajcic (o intercenție), Darly Zoqbi De Paula (5 intervenții, a apărat un 7m) – Camila Micijevic, Asli Iskit Caliskan 0/2, Aura Teodora Popescu 1/1, Zeljka Nikolic 4/4, Ana-Maria Andreea Mihart 1/3, Nicoleta Tudorică, Francielle Gomes da Rocha 4/6 (2 din 7m), Natalia Agnieszka Nosek 5/7, Ainhoa Hernandez Serrador 2/4, Alicia-Maria Gogîrlă 0/1, Valentina Blazevic 0/2, Enryka Valentina Bodijar 7/7 (2 din 7m), Ivona Pavicevic 3/4, Maria-Claudia Pașcan 1/2. Oficiali: Ovidiu Mihai Mihăilă, Florentina Stanciu, Bogdan Geanimu, Gabriel Sorin Toacsen

Declarații după meci

Ovidiu Mihăilă (antrenor Craiova): “Da, este o înfrângere. Din punctul meu de vedere diferența s-a făcut la nivelul duelurilor unu la unu, plus că Dumanska a făcut din nou un joc foarte bun. Au mai fost destule greșeli în atac, mingi pierdute, care au permis echipei din Baia Mare să ne dea goluri ușoare. Felicit Baia Mare, sunt în progres, noi mai avem mult de muncă. Din păcate, trebuie să tragem linie și să vedem cu cine putem continua, mai ales pe faza de apărare unde am suferit. Bodijar este o jucătoare de perspectivă, mi-am dorit să vină la noi, o să joace din ce în ce mai mult.”

Dziyana Ilyna (jucătoare Minaur): “Sunt OK, dar pentru mine va mai dura puțin. Am nevoie de timp, trebuie să stau mai mult cu fetele, să ne învățăm una pe cealaltă și în teren și în afara lui. Eu nu am jucat de mai multă vreme, pauza pentru mine a fost destul de lungă, aproape de trei luni. Noi am jucat bine și cred că acasă așa și trebuie să fie. Ele au o echipă foarte bună, dar noi am evoluat puțin mai bine astăzi.”

Joao Alexandre Ferreira Florencio (antrenor Minaur): “Craiova este o echipă foarte bună, cu multe jucătoare excelente, care nu cedează niciodată, care cunosc handbalul. Noi ne-am făcut bine treaba astăzi. Este începutul sezonului și sunt multe de pus la punct. Am jucat bine și împotriva celor de la CSM București. Programul nostru nu este grozav în primele etape și avem nevoie de puncte, inclusiv pentru a construi pe un moral bun. Avem o echipă interesantă, cu jucătoare deja consacrate și cu unele foarte tinere. În plus, avem un campionat foarte tare. Ne bucurăm că ne-am putut mulțumi suporterii cu această victorie.”

Enryka Bodijar (jucătoare Craiova): “Da, este debutul meu în Liga Florilor. Am avut multe emoții, dar staff-ul și colegele mele au fost aproape și m-au ajutat. Asta a făcut ca debutul meu să fie unul bun. Am încercat să-mi păstrez calmul și să ascult de antrenori. Sper că voi fi într-o continuă creșțere și voi munci pentru asta.”

Prima etapă: Rapid București – CSM Slatina: 25-26; CSM București – CS Minaur Baia Mare: 34-33; Gloria Bistrița – HC Zalău: 35-19; SCM Universitatea Craiova – CSM Târgu Jiu: 27-26; CSM Corona Brașov – CSM Galați: 40-20; HC Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea: 23-22

Etapa a 2-a

CSM Slatina – CSM București: 28-33 (s-a jucat miercuri)

HC Dunărea Brăila – Rapid București: 27-24

CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova: 33-28

HC Zalău – CSM Corona Brașov (sâmbătă, 6 septembrie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Ifrim – Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț). Observator: Adrian Nacu (Târgu Mureș)

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Galați (sâmbătă, 6 septembrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Narcis Avădanii – Răzvan Popovici (Bacău). Observator: Alexandru Ciați (Caraș Severin)

CSM Târgu Jiu – Gloria Bistrița (miercuri, 10 septembrie, 17.30)

Etapa 3. Miercuri, 10 septembrie: CSM București – Dunărea. Sâmbătă, 13 septembrie: Corona – CSM Tg. Jiu; Galați – Zalăul Rapid – Rm. Vâlcea (17.30, Pro Arena). Duminică, 14 septembrie: Craiova – Slatina (17.30, Pro Arena). Miercuri, 24 septembrie: Bistrița – Minaur (17.30, Pro Arena).

Mircea GRUMAZ