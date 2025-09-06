În urmă cu puțin timp, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în localitatea Șomcuta Mare, pe strada Mireșului.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Secției de Pompieri Fărcașa și de la punctul de lucru Șomcuta Mare, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare, precum și patru echipaje medicale SMURD și SAJ.

Conform primelor informații, în coliziune au fost implicate trei autoturisme. Accidentul s-a soldat cu patru victime, dintre care una a rămas încarcerată în mașină. Pentru gestionarea situației, a fost solicitat și sprijinul unui elicopter SMURD.

Intervenția este în desfășurare.