Comunitatea din Groși este invitată să ia parte la un eveniment de suflet, Verjelul din Groși, care va avea loc joi, 2 ianuarie 2026, începând cu ora 17:00, la Căminul Cultural „Dumitru Dobrican”.

Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de formația condusă de maestrul Dumitru Dobrican, alături de artiști îndrăgiți: Sorin Rad, Florin Gherman, Berindan Stelian, Rareș Pop, Gabriela Ardusătan, precum și Marius Remeș, Diana Zoicaș, Ana Zoicaș și Ion Zoicaș.

Participanții sunt așteptați să joace, să petreacă și să se bucure de tradiționalele coșerci, într-un spirit autentic maramureșean. Evenimentul are și un scop caritabil, toți banii strânși urmând să fie donați pentru construirea noii biserici din localitate.

Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile să fie parte din acest eveniment și să contribuie la păstrarea valorilor locale, sprijinind totodată o cauză importantă pentru comunitate.