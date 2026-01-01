Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naționale, europene și județene din Maramureș, ca urmare a ninsorilor abundente căzute joi dimineață, a anunțat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă.

Pe drumurile naționale, angajații Secției de Drumuri Naționale au acționat cu 21 de utilaje și au împrăștiat 127 de tone de material antiderapant pe DN17C, DN1C, DN18, DN19, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Pe drumurile județene s-a intervenit cu 42 de utilaje, fiind folosite 419 tone de material antiderapant.

Majoritatea drumurilor publice au partea carosabilă curată și umedă, însă pe DN18, în Pasul Prislop, între kilometrii 140 și 180, precum și pe unele drumuri comunale, se înregistrează zăpadă frământată de până la un centimetru. Ninge în județ, iar în Pasul Gutâi și Pasul Prislop ninsoarea este viscolită. Vântul a avut intensificări temporare de până la 52 km/h, iar la munte a depășit 70 km/h, spulberând zăpada.

Pe parcursul nopții și al dimineții a nins pe arii extinse. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări locale de până la 43 km/h la Ocna Șugatag și de până la 72 km/h în zona montană. Cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat la stația meteo Iezer (-16°C), Pasul Prislop (-12°C) și Pasul Gutâi (-11°C).

Stratul de zăpadă măsoară până la 22 cm în Baia Borșa, 17 cm la Moisei și 10 cm la Firiza. Gheața este prezentă pe malurile râurilor Vișeu, Ruscova, Iza, Mara, Botiza, Cosău, Suciu și Cavnic.

CJSU Maramureș le reamintește șoferilor și turiștilor obligația de a echipa autovehiculele cu anvelope de iarnă și recomandă verificarea stării mașinii, a traseului și a condițiilor meteo înainte de plecare la drum.