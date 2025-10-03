La evenimentele publice, cu participarea unui public numeros, polițiștii participă, în sistem integrat, împreună cu jandarmi în vederea desfășurării acestora în condiții de siguranță.

În cursul acestei săptămâni, polițiștii maramureșeni au fost la datorie pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru siguranța cetățenilor care au participat la evenimentele religioase prilejuite de hramurile lăcașurilor de cult.

Astfel, miercuri, 1 octombrie a.c., polițiștii și jandarmii au desfășurat activități specifice pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică și pentru protejarea participanților la hramul Mănăstirii Rohița din localitatea Boiereni.

În scopul evitării blocajelor rutiere, precum și pentru a facilita accesul pietonal la manifestarea religioasă, polițiștii au acționat pentru fluidizarea traficului rutier.

La eveniment au participat un număr de aproximativ 1.500 de pelerini, iar pe timpul manifestării religioase nu s-au înregistrat evenimente nedorite.

În continuare, pe parcursul evenimentelor preconizate a se desfășura în acest weekend, vă recomandăm să respectați indicațiile polițiștilor.