Elevii pasionați de istorie din Maramureș au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Istorie, desfășurată la Oradea, confirmând încă o dată valoarea învățământului maramureșean.
Prin muncă susținută, pasiune și dedicare, aceștia au demonstrat nu doar cunoștințe solide, ci și respect pentru valorile și trecutul nostru. Performanțele lor reprezintă o dovadă a excelenței construite prin perseverență și curiozitate intelectuală, ducând mai departe prestigiul școlii maramureșene.
Rezultate obținute:
Premiul al III-lea – Ștefan Giurgiu, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. coordonator Anca Bodnar)
Mențiune – Tudor Mureșan, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare (prof. coordonator Maria Meze)
Participare:
Denisa Pop, clasa a IX-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Claudia Dura)
Luca Pricop, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației (prof. Ioana Csillik)
Sonia Lupșaniuc, clasa a X-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Marius Voinaghi)
Carina Oprescu, clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Daniel Burzo)
Lavinia Moldovan, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș (prof. Viorel Filip Gherman)
Andreea Bud, clasa a XII-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Claudia Dura)
Felicitări elevilor pentru rezultatele obținute, profesorilor îndrumători pentru profesionalism și dăruire, dar și familiilor pentru sprijinul oferit!
