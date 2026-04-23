Elevii pasionați de istorie din Maramureș au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Istorie, desfășurată la Oradea, confirmând încă o dată valoarea învățământului maramureșean.

Prin muncă susținută, pasiune și dedicare, aceștia au demonstrat nu doar cunoștințe solide, ci și respect pentru valorile și trecutul nostru. Performanțele lor reprezintă o dovadă a excelenței construite prin perseverență și curiozitate intelectuală, ducând mai departe prestigiul școlii maramureșene.

Rezultate obținute:

Premiul al III-lea – Ștefan Giurgiu, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. coordonator Anca Bodnar)

Mențiune – Tudor Mureșan, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare (prof. coordonator Maria Meze)

Participare:

Denisa Pop, clasa a IX-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Claudia Dura)

Luca Pricop, clasa a IX-a, Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației (prof. Ioana Csillik)

Sonia Lupșaniuc, clasa a X-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Marius Voinaghi)

Carina Oprescu, clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Daniel Burzo)

Lavinia Moldovan, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș (prof. Viorel Filip Gherman)

Andreea Bud, clasa a XII-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Claudia Dura)

Felicitări elevilor pentru rezultatele obținute, profesorilor îndrumători pentru profesionalism și dăruire, dar și familiilor pentru sprijinul oferit!