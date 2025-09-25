Miercuri, 24 septembrie, în intervalul orar 15.00 – 18.30, polițiștii din Baia Sprie, alături de specialiștii Registrului Auto Român Maramureș, au desfășurat o acțiune pe raza orașului.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea accidentelor rutiere și verificarea legalității stării tehnice a autoturismelor care circulă pe drumurile publice.

37 de autovehicule au fost oprite pentru a fi verificată legalitatea circulației acestora. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 15 sancțiuni contravenționale în baza prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Ca măsură complementară s-a dispus reținerea a 8 certificate de înmatriculare până la remedierea problemelor constatate de specialiști.

Valoarea sancțiunilor depășește suma de 8.500 de lei.