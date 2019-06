Bani de chirie încasați de la partid fără să exisgte în realitate niciun sediu închiriat, servicii decontate în campanie către firme care aparțin persoanelor care conduc USR și lista ar putea continua. Este mizeria care începe să se scurgă din interiorul USR, un partid care susine anticorupția doar de fațadă, dar care în interirul său adăpostește „tătici” ai corupției.

Ştiind că politica e o sursă de bani, multe firme “arondate” partidului s-au grăbit să taie facturi în campanie, că doar erau bani moca de la stat. Aşa s-a întâmplat în multe judeţe. Se dau lupte grele pentru putere, mai ales că usr-iștii nu mai au loc de plus-iști.

Preşedintele USR îşi plăteşte chiria propriei fiinţe

Un contract cu firma Breazu Renting Center SRL, în valoare de 5.000 de lei, pentru închirierea unui sediu de campanie. Cosmin Andronache, președintele filialei județene Giurgiu, spune în postarea sa că banii, plătiți la începutul lunii iunie, au fost returnați. Nu spune când, mai exact. De reținut că Andronache Cosmin este proprietarul clădirii în care se află sediul firmei pe care o deține cu încă un asociat și care a subînchiriat spațiul filialei județene Giurgiu, notează newstandard.news

Un al doilea contract est cu firma Eriska, înființată în octombrie 2018, care are sediul în același spațiu cu USR Giurgiu, firmă care-i aparține lui Mirel Valentin Axinte. Mirel Axinte a intrat în USR pe 5 noiembrie 2018. Din noiembrie primește lunar 500 de lei pentru administrare cont social-media pentru redactara și trimiterea de comunicate de presă și pentru analize politice. Pentru luna de campanie a încasat 5.000 de lei. De remarcat este faptul că pagina de FB USR Giurgiu este la 1.000 și un pic de like-uri, în toată campania nu a avut nicio postare proprie, ci doar redistribuiri sau repostări de pe pagina națională. La o simplă căutare pe Google, singura realizare notabilă est o conferință de presă postată pe youtube, cu 92 de vizualizări. Pentru luna de campanie nu există niciun raport!

Protecţie de sus, de la cei care l-au condamnat pe DRAGNEA



Un al treilea contract este cu firma Tavimed, a președintelui filialei Ogrăzeni, Alexandru Ionuț Ciprian. Obiectivul contractului îl reprezintă cercetările sociologice. La un alt search pe google, nu am găsit nimic lgat de vreo măsurare sociologică în Giurgiu. Dar nici vro firmă care are codul CAEN 4520 (întreținere și reparații auto). Pentru că nu s-a făcut niciodată publică lista cu angajații de la Secretariatul General al USR, nu știam că Alexandru Ionuț Ciprian este unul dintre ei. Am aflat de la colegii din USR care au astfel de informații. Pentru luna de campanie nu există NICIUN RAPORT. Deși le-am solicitat în mod repetat, nici Cosmin Andronache, nici Mirel Axinte, nici Alexandru Ionuț Ciprian nu au prezentat vreun raport al muncii celor doi”, scrie Andreea Talmazan, în grupul intern de Facebook al partidului.

Liviu Dragnea a intrat la puşcărie pentru un prejudiciu mult mai mic

O serie de lideri care nu şi-au decontat pampersii politici consideră că trebui convocat de urgență un Birou Național dacă aceste acuzații sunt adevărate.

„UNII bagă gunoiul sub preș, în timp ce umblă cu anticorupția în gură de dimineață până seara la tv” – consideră Silviu Mănăstire

Jurnalistul Silviu Mănăstire, realizatorul emisiunii ”Dosar de politician” de la B1 TV, susține că mai multe organizații USR din țară au spoliat bani publici prin metoda suveică, folosită recent și de PSD.

”Campania electorală a fost un bun prilej pentru ca niște șmecheri de la USR sa-și încaseze bani de la Stat (prin subvenția alocată de la buget).

Diverse organizații USR din țara au încheiat contracte de prestări servicii cu firme ale șefilor din USR. Un caz clasic de spoliere a banilor publici, o banală suveică folosită recent de PSD, de exemplu. Pentru care s-a deschis un dosar la DNA”, scrie ziaristul pe pagina de Facebook a emisiunii ”D0sar de politician”.

Silviu Mănăstire este convins că la USR ”nu se va deschide niciun dosar, iar conducerea partidului va mușamaliza scandalurile de spoliere din filiale”.

Jurnalistul prezintă apoi cazul USR Giurgiu, ”unde un anume Andronache, președintele filialei, își căpușează partidul – bani de chirie luați de la USR pe sediu proprietatea lui, diverse alte contracte acordate prietenilor. În horă sunt băgați și useriștii de la București. Să pape și gurița lor bani de subvenție”.

”Ce-mi plac mie deontologii aceștia pluseriști, Barna, Cioloș, Ghinea, care bagă gunoiul sub preș, în timp ce umblă cu anticorupția în gură de dimineață până seara la tv!” este mesajul lui Silviu Mănăstire.

El prezintă și o infografie, provenită chiar de la membri USR ”dezgustați de furăciunea grobiană”, în care este explicată afacerea: