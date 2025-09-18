Sâmbătă, 20 septembrie, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare, se va desfășura Jubileul familiilor din Eparhia de Maramureș.

Programul zilei va fi următorul:

10:00 Sfânta Liturghie Arhierească, transmisă în direct de Radio Maria

12:00 Masa de prânz

13:00 Cateheza generală

14:00 Ateliere

16:00 Împărtășirea concluziilor și încheierea

Cateheza generală va fi ținută de pr. Călin Sechelea (responsabil cu Pastorația familiilor în Eparhia de Cluj) și va avea titlul: „Familia – semn al speranței. Cum trăim speranța în viața de familie”.

Atelierele puse la dispoziție vor fi următoarele:

„Elemente de spiritualitate familială” – pr. Vasile Trifoi.

„Comunicarea bună, semnul unei căsătorii armonioase” – Cristina Sechelea (psihoterapeut).

„Relația părinților cu copiii/ Cum să-i înțelegi pe copii în momentele dificile” – pr. Laurențiu Costin.

Masa de prânz va fi oferită de Surorile Baziliene.

Se vor oferi diplome aniversare cuplurilor care împlinesc 25 și 50 de ani de căsătorie.

Familiile sunt invitate să participe împreună cu copiii. Pe durata atelierelor și a catehezei, voluntarii vor desfășura activități pentru cei mici.