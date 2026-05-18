În cursul zilei de astăzi, 18 mai, la Primăria comunei Șișești își desfășoară activitatea ghișeul mobil destinat preluării cererilor pentru emiterea cărții electronice de identitate, în scopul facilitării cetățenilor la servicii publice moderne și eficiente.

Prin intermediul ghișeului mobil, cetățenii maramureșeni vor putea beneficia de servicii privind:

– depunerea documentelor necesare pentru emiterea cărții electronice de identitate;

– informare și consiliere privind utilizarea noii cărți electronice de identitate;

– prezentarea avantajelor oferite de digitalizarea serviciilor publice.

Cartea electronică de identitate oferă un nivel ridicat de securitate a datelor personale reprezentând un pas important în procesul de modernizare administrativă și transformare digitală.