La data de 16 mai a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale, într-o familie din localitatea Sălsig.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat ar fi provocat scandal la locuința cumnatei sale, pe motiv că soția sa refuză să se întoarcă la domiciliu.

În continuare, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în repetate rânduri, iar în momentul în care s-a deplasat la locuința cumnatei sale, ar fi adresat amenințări cu acte de violență celor de față.

Evaluând riscul iminent de violență, polițiștii au stabilit că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Astfel, bărbatul este obligat să păstreze o distanță minimă, determinată față de victimă și să respecte celelalte măsuri impuse prin intermediul ordinului de protecție provizoriu.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările.

Reiterăm faptul că orice formă de abuz – fizic, psihologic, verbal, economic sau emoțional trebuie semnalată și tratată cu seriozitate.

Violența domestică reprezintă o încălcare gravă a drepturilor și libertății persoanei, având efecte profunde asupra victimelor și familiilor acestora. Combaterea acestui fenomen necesită implicare, responsabilitate și sprijin din partea comunității. Prin urmare, vă încurajăm să sesizați de îndată autoritățile pentru protejarea vieții și siguranței persoanelor afectate!