În după-amiaza zilei de ieri, 17 mai, polițiștii din cadrul Poliției orașului Borșa-Compartimentul de Ordine Publică au oprit pe strada Văilor, din localitate, un vehicul tip ATV.

Polițiștii au constatat faptul că, vehiculul era condus de un tânăr de 26 de ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că vehiculul în cauză nu este înmatriculat în circulație. Totodată, s-a constatat faptul că plăcuțele cu numerele de înmatriculare montate pe vehicul aparțin unui alt vehicul.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.