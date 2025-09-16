Ziua Deșeului Electric 2025 se celebrează în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2025, prin campania The Green Project, care include punctual de colectare și program de ridicare gratuită a deșeurilor electrice în Baia Mare, Cluj-Napoca și Satu Mare. Evenimentul este marcat de Ziua Internațională a Deșeurilor Electronice din 14 octombrie, cu un accent pe recuperarea materiilor prime critice necesare tranziției verzi și digitale.

Cum poți participa: adu deșeurile electrice: la punctele de colectare ECOBOX sau programează ridicarea gratuită: de la domiciliu sau birou apelând numărul de telefon 0744 781 781 sau completând formularul de comandă de pe www.thegreenproject.ro/comanda.

Ce se colectează: cabluri, telefoane, laptopuri și alte deșeuri electronice.

În Baia Mare și Satu Mare, poți câștiga premii la tombolă.