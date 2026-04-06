Comunitatea din Strâmtura, județul Maramureș, lansează un apel la solidaritate pentru părintele Nifon Neamciuc, starețul Schitului „Cuvioasa Parascheva”, care se confruntă cu grave probleme de sănătate și are nevoie urgentă de ajutor financiar pentru tratamente și intervenții chirurgicale.

Potrivit apropiaților și credincioșilor din zonă, părintele Nifon este cunoscut pentru activitatea sa duhovnicească și pentru implicarea în viața comunității. De-a lungul timpului, acesta a oferit cu generozitate sprijin spiritual și material, inclusiv icoane realizate în cadrul mănăstirii, dăruite celor aflați în nevoie.

În prezent, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ, fiind necesare intervenții medicale urgente și costisitoare.

„Părintele nostru iubit și apreciat, starețul Nifon de la mănăstirea Strâmtura, în momentul de față este foarte bolnav și are nevoie urgentă de bani pentru tratament și câteva operații pe care trebuie să le facă. Vă rugăm, cei care puteți, să-l ajutați”, este mesajul transmis de comunitatea locală.

Cei care doresc să contribuie o pot face prin donații în conturile mănăstirii:

RON: RO89RNCB0185011316940001

EUR: RO62RNCB0185011316940002

Cod SWIFT: RNCBROBU

Titular: Schitul „Cuvioasa Parascheva”, Strâmtura

Orice sprijin, indiferent de valoare, poate face o diferență în lupta pentru sănătate a părintelui Nifon. Comunitatea îndeamnă, de asemenea, la rugăciune și solidaritate în aceste momente dificile.