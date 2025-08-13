Un ofiţer din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale se află în această perioadă în Croaţia şi acordă sprijin în zonele cu afluenţă turistică sezonieră. Unul dintre scopurile misiunilor îl reprezintă descurajarea activităţilor infracţionale comise de cetăţeni români în zonele cu număr mare de turişti.





Croația organizează în fiecare vară programul de prevenire ” Safe Tourism” în cadrul căruia poliţişti din mai multe țări sprijină activitatea de patrulare şi desfăşurarea misiunilor de siguranţă publică şi fac schimb de experiență şi bune practici cu colegii lor din diferite zone.

În acest context, în perioada 01 – 28 august, un ofiţer de poliţie este delegat în Croația, unde își desfășoară activitatea alături de polițiști din America, Cehia si Muntenegru.

Polițiștii efectuează servicii de patrulare împreună cu politistii din Croația si acordă sprijin turiștilor, victime ale infracțiunilor, de asemenea sprijină activitatea de identificare a autorilor prin canalele de cooperare internațională.