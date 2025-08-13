Polițiștii din Baia Mare au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.

În fapt, la data de 10 august a.c., în jurul orei 00.10, polițiștii din Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au verificat și au controlat un autoturism care se deplasa pe bulevardul Traian şi al cărui conducător auto, la observarea echipajului de poliție, a oprit autovehiculul brusc.

În urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență în organism a substațelor psihoactive.

Ulterior, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice, iar în buletinul de analiză toxicologică a rezultat prezența în organism a unor substanțe psihoactive.

Se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.