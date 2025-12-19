Astăzi, la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, 50 de angajați, mai exact cadre medicale, asistenți, brancardieri dar și conducerea spitalului au ales să facă un gest care nu se împachetează în hârtie de cadou, dar care valorează mai mult decât orice dar: au donat sânge.

Chiar înainte de Crăciun, când gândurile ne sunt îndreptate spre familie, lumină și speranță, acești oameni au ales să ofere viață. Fără aplauze, fără a aștepta ceva în schimb, au dăruit din ei înșiși șansa unui mâine pentru cineva pe care poate nu îl vor cunoaște niciodată.

Un Crăciun mai bun începe uneori cu un gest simplu, dar profund, iar astăzi s-a demonstrat ce înseamnă solidaritatea adevărată.

Mulțumim sincer tuturor celor care au ales să doneze și să ajute, printr-un gest simplu, dar atât de important.