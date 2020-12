Un bătrân de 94 de ani din Bologna a cerut ajutorul carabinierilor pentru a-i alunga singurătatea. Bărbatul le-a spus oamenilor legii că nu îi lipsește nimic cu excepția companiei unei persoane cu care să ciocnească un pahar de Crăciun.

– Secția de carabinieri din Vergato.

– Bună ziua. Mă numesc Malavolti Fiorenzo, am 94 de ani și sunt singur în casă. Nu îmi lipsește nimic, îmi lipsește doar o persoană cu care să ciocnesc un pahar de Crăciun. Dacă aveți vreun militar disponibil, să vină 10 minute pentru că mă simt singur. Copiii mei sunt departe, am 94 de ani și sunt deprimat.

– Unde locuiți? În regulă, o să trimitem pe cineva. Ok? Vă salut.

Impresionați de apelul bătrânului, carabinierii au mers la casa acestuia și după ce au ciocnit câte un pahar cu el, l-au ajutat să își apeleze rudele aflate la distanță.