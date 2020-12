Astăzi, 31 decembrie, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local, pentru clarificarea impozitelor pe locuințe pentru anul 2021.

„Examinând proiectul de hotărâre inițiat de către mine, respectiv raportul de specialitate întocmit de colegii mei, aleșii locali au adoptat hotărârea prin care se anulează majorările de 40 % aprobate de ei inițial. Prin urmare, impozitele locale pentru locuințe în Baia Mare rămân și în 2021 la nivelul anului 2020.

Clarific acum și un aspect de care unii și alții au profitat, deși nu Cherecheș e de vină că din cauza trufiei și a amatorismului lor votează prostii! Propunerea majorării taxelor și impozitelor locale, care a și fost adoptată într-o ședință trecută, a fost justificată de către Direcția de Venituri. Consilierii locali au avut posibilitatea să vină cu amendamente când li s-a prezentat proiectul, să ceară reducerea, dar nu au făcut-o! Tot Cătălin Cherecheș a reluat calculele și a făcut demersurile pentru a drege această situație, în timp ce adormiții de la tot felul de partide care vă mint frumos pe față s-au tot victimizat și au făcut concurs de declarații care mai de care penibile!

A fost un an dificil economic pentru toți, asta m-a obligat să convoc pentru a treia oară în ultimele zile aleșii locali, să propun să nu se majoreze impozitele pentru cetățeni. Am reușit, asta e important! Un an nou mai bun, cu sănătate, liniște și fericire alături de cei dragi vă doresc!”, a spus primarul Cătălin Cherecheş.