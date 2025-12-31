La data de 30 decembrie a.c., în urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 23 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 16:20, profitând de faptul că geamul unei locuințe era deschis, acesta ar fi pătruns în imobil cu intenția de a sustrage bunuri.

Tânărul a fost surprins de proprietarul locuinței și a părăsit imobilul fără să sustragă bunuri.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, a fost dispusă măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Notă: Precizăm că în cazul prezentat efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.