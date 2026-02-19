La data de 18 februarie, în jurul orei 15.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit în trafic un autoturism, condus de către un bărbat de 51 de ani.

Polițiștii au efectuat controlul autoturismului, însă cu ocazia verificărilor efectuate în bazele de date au constatat că acesta a fost radiat din circulație în cursul lunii decembrie 2025.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat, iar sub supravegherea procurorului, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, continuă cercetările în vederea documentării faptei și dispunerii măsurilor legale.