Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu data de 23 februarie 2026, ora 09:00, se instituie restricții de circulație pentru execuția lucrărilor (etapa 2) la obiectivul „Regenerare Urbană Durabilă prin Înființarea Pieței Universității”.

În acest context, Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației a aprobat următoarele măsuri:

• Restricții de circulație la intersecția străzii Victoriei cu strada Gheorghe Marinescu (racord gaze naturale), în perioada 23.02.2026, ora 09:00 – 24.02.2026, ora 16:00;

• Restricții de circulație pe strada Târnavelor (racord canalizare), în data de 23.02.2026, în intervalul 09:00 – 12:00.