La data de 18 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au reținut pentru 24 de ore un tănăr bănuit de comiterea infracțiunii de furt.

În fapt, la data de 17 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de către o femeie din municipiul Baia Mare cu privire la faptul că, în cursul aceleași zile, a fost victima unei infracțiuni de furt.

Polițiștii au demarat cercetările, iar în urma verificărilor efectuate la fața locului au stabilit că persoana bănuită de comiterea faptei ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului persoanei vătămate, iar dintr-o anexă ar fi sustras un fierăstrău mecanic, prejudiciul fiind estimat la proximativ 2.000 de lei.

Astfel, s-a constituit de îndată o echipă operativă, care a demarat activităţile investigative în vederea identificării persoanei responsabile de comiterea faptei.

Ca urmare a activităților desfășurate cu operativitate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, stabilind că este vorba de un tânăr de 25 de ani.

Prejudiciul a fost restituit persoanei vătămate.

La data de 18 februarie a.c., în baza întregului material probator existent în cauză, față de tânărul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.