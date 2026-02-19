La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați cu privire la faptul că în incinta unui local public din localitatea Coroieni are loc un scandal.

Polițiștii s-au deplasat la locul indicat şi au stabilit că pe fondul unor discuții în contradictoriu purtate cu o persoană din local, un tânăr de 17 ani ar fi fost agresat fizic de către un alt tânăr de 23 de ani.

Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

În continuare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei și dispunerii măsurilor legale.