Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea Dragomirești. La locul evenimentului produs pe DJ 186, în urma căruia un autoturism a intrat într-un cap de pod, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul gărzii de intervenție Bogdan Vodă, cât și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, s-au deplasat la fața locului.
În urma impactului a rezultat o singură victimă, o persoană de sex masculin, în vârstă de 74 de ani, rămasă încarcerată în autoturism.
Echipajul prezent la caz intervine pentru extragerea victimei.
