Bogdan Micu a fost antreprenor.

Romanul lucreaza acum in Guvernul Romaniei si face achizitii de echipamente medicale necesare in spitale. Pentru a analiza corect care este nevoia reala de materiale si cat trebuie cumparat, acesta a realizat o predictie matematica prin care putem afla cand e varful pandemiei si cand aceasta va fi invinsa.

Datele furnizate de Micu arata ca pe 1 iulie pandemia va fi invinsa in Romania, nu inainte de a avea peste 2500 de victime.

Bogdan Micu a luat in calcul mai multe variabile, majoritatea valori universale, deja testate in China, dar si in alte tari, aproape de realitatea din Romania. Totusi, acesta avertizeaza ca previziunea reprezinta doar un model care va fi ajustat pe masura ce noi date vor aparea publice.

Pana in prezent, graficul propus de Micu este foarte aproape de realitate: pe modelul lui, ieri erau 2756 de infectati si 112 de decese, iar in realitate au fost raportate in Romania 2738 de infectati si 107 decese.

Datele rezultate pe scenariul probabil:

„1. Incepand cu aprox. 8 aprilie vom trece de 5000 de confirmati. In modelul meu confirmatii si spitalizatii sunt pusi impreuna. Dar o parte sunt in carantina de fapt.

2. Undeva pe 25 aprilie – 30 aprilie (+-5 zile) vom trece de 1000 de decese.

3. Peak-ul (cazuri in spital si carantina cu simptome grave) va incepe cam pe 7-9 aprilie si va dura pana in 15 mai. Dupa 15 mai vom scadea sub 5000 de oameni in spitale si carantina.

4. Ziua cu cei mai mult oameni in spitale va fi aproximativ intre 17-25 aprilie. Cu aproximativ 8535 oameni in spitale si carantina dar cu simptome grave.

5. In perioada de peak vom avea cam 35-40 de decese pe zi.

6. La 1 iulie ma astept sa fi declarat deja epidemia invinsa. Cu cateva cazuri noi declarate pe vremea aia. Sau aproape nici unul.

7. La 1 iulie cand vom fi invins, vom avea aprox. 2657 decese”, a scris Bogdan Micu, pe pagina personala de Facebook.