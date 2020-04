Cea mai valoroasa handbalista a lumii a donat pentru Crucea Rosie.

Jucatoarea lui CSM Bucuresti a vandut tricouri care fac parte din colectia CN8 si a donat toata suma stransa catre Crucea Rosie. Este vorba de 7350 de lei, tricourile fiind vandute in doar cateva ore. Cristina Neagu a anuntat ca pretul a fost redus la 70 lei.

„Va multumesc tuturor pentru mobilizare. Asa cum va spuneam, stocul de tricouri CN8 a fost epuizat in numai cateva ore. S-au vandut toate cele 105 tricouri pe care le aveam, insumand 7.350 lei, suma care va fi donata catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de materiale necesare in spitale in aceasta perioada. Cei care au comandat vor primi pe email dovada donarii banilor. Multumesc echipei mele Sports-HUB pentru implicare si gestionarea comenzilor”, a scris Neagu, pe Facebook.