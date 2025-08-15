Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi–au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit.
Donald Trump a salutat militar.
Cei doi preşedinţi au fost survolaţi de avioane de vânătoare în timp ce schimbau câteva cuvinte, înainte să facă o poză istorică, ignorând jurnalişti care strigau întrebări.
Ei s-au urcat în limuzina prezidenţială americană blindată – ”The beast” – pentru a se duce la locul summitului.
Ei au fost conduşi către o sală în care să discute despre Ucraina în prezenţa unor consilieri.
Donald Trump a coborât primul din Air Force One.
Câteva secunde mai târziu, preşedintele rus a coborât, la rândul său, din avionul prezidenţial, la Anchorage.
Zîmbind, el era însoţit de mai mulţi agenţi de securitate.
