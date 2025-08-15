Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi–au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit.

Donald Trump a salutat militar.

Cei doi preşedinţi au fost survolaţi de avioane de vânătoare în timp ce schimbau câteva cuvinte, înainte să facă o poză istorică, ignorând jurnalişti care strigau întrebări.

Ei s-au urcat în limuzina prezidenţială americană blindată – ”The beast” – pentru a se duce la locul summitului.

Ei au fost conduşi către o sală în care să discute despre Ucraina în prezenţa unor consilieri.

Donald Trump a coborât primul din Air Force One.

Câteva secunde mai târziu, preşedintele rus a coborât, la rândul său, din avionul prezidenţial, la Anchorage.

Zîmbind, el era însoţit de mai mulţi agenţi de securitate.