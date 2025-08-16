Principalele idei:

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au apărut pentru câteva minute în fața presei, după întâlnirea lor de 2 ore și 45 de minute la o bază aeriană americană din Alaska, dar nu au răspuns întrebărilor.

Cei doi lideri au dat puține detalii după prima lor întâlnire de la declanșarea războiului din Ucraina și prima din ultimii șase ani.

Trump a declarat că echipa sa a făcut „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar că „nu am ajuns încă la final” și că nu s-a ajuns la niciun acord.

Putin a vorbit despre insistența Rusiei asupra respectării a ceea ce el numește „cauzele fundamentale” ale războiului – limbajul Kremlinului pentru limitarea puterii militare a Ucrainei și dorința sa de a împiedica aderarea acestei țări la NATO.

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, i-a scris lui Vladimir Putin cu privire la destinul copiilor ucraineni. Scrisoarea i-a fost dată de către Trump.

În afara discuției cu omologul american, Vladimir Putin a mai avut câteva opriri și mici discuții în Alaska, după care s-a întors în Rusia.

Mult așteptatul summit Trump-Putin s-a încheiat fără un acord în ceea ce privește încetarea focului în Ucraina și fără ca vreunul dintre cei doi președinți să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Nici Putin și nici Trump nu au oferit aproape niciun detaliu despre ceea ce s-a convenit exact sau care au fost punctele de dezacord.

Ambele declarații au durat câteva minute și nu au adus prea multe elemente noi, însă sunt câteva indicii.

Trump a discutat cu liderii europeni

Sâmbătă dimineață, la ora 9:30, Casa Albă a informat că Donald Trump a discutat cu liderii europeni din NATO și că a vorbit deja cu președintele ucrainean, de la bordul Air Force One.

Trump a discutat mai mult de o oră cu Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

În declarațiile făcute alături de Putin, liderul american nu a amintit nici de sancțiunile cu care a amenințat Moscova în repetate rânduri, nici de tarifele care ar putea fi impuse partenerilor Rusiei, dacă Moscova nu va înceta agresiunea împotriva Ucrainei.

„Având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, nu cred că trebuie să ne gândim la asta acum”, a spus Trump la Fox News.

Până la summitul cu Putin din 15 august, el a amânat astfel de măsuri, spre frustrarea Kievului și a Bruxellesului, exprimându-și îngrijorarea că sancțiunile economice împotriva Moscovei ar putea bloca eforturile diplomatice în care a investit atât de mult timp.

Trump a vorbit la Fox News

Într-o scurtă intervenție la Fox News, după summit, Donald Trump a repetat că nu s-a ajuns la niciun acord, dar a afirmat că „s-au negociat multe puncte” și că „s-a convenit asupra unuia sau a două aspecte destul de importante”, din nou, fără să ofere alte detalii.

Trump a adăugat că „acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit”. „Și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin. Dar depinde de președintele Zelenski.”

Întrebat ce sfat i-ar da lui Zelenski după summitul din Alaska, el a răspuns: „Să încheie un acord”.

Președintele SUA a descris Rusia ca fiind „o putere foarte mare, iar ei nu sunt. Ei luptă împotriva unei mașini de război uriașe.”

Referitor la cât de aproape este de încheierea unui acord, Trump a spus: „Întotdeauna spun că, dacă sunt foarte aproape, spun 50:50, pentru că se pot întâmpla multe lucruri. Dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema”.