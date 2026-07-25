Artistul maramureșean Deti Iuga revine în atenția publicului cu o nouă creație muzicală, „Pă drumu’ țării în sus”, lansată pe canalul său oficial de YouTube sub forma unui videoclip cu totul aparte.

Este o tropotită alertă, plină de energie, dar care ascunde în versurile ei o încărcătură emoțională profundă: dorul și sufletul moroșenilor așezate în ritm de joc. Melodia reușește performanța de a îmbina mișcarea specifică jocurilor populare din Maramureș cu o poveste despre timp , despre momente simbolice trăite de moroșeni în trecut, despre cele de astăzi, dar și despre cele care, cu siguranță, vor veni.

Firul narativ al piesei se leagă în jurul mândrei, acea himeră a dorului, atât de frumos și dureros. Întreaga creație este o metaforă tulburătoare, dusă cu măiestrie de la imaginea tehnică a roții de car, strânsă bucată cu bucată prin spițe, la zbuciumul launtric al inimii omului din Maramureș, sugerând acea apăsare fizică aproape palpabilă pe care dorul o lasă în suflet.

Prin acest nou material, Deti Iuga confirmă încă o dată legătura sa autentică cu rădăcinile și tradițiile locului natal, Săliștea de Sus, reușind să transforme un sentiment universal — dorul — într-o poveste vizuală și muzicală profund maramureșeană.

Videoclipul oficial poate fi urmărit pe canalul YouTube al artistului.