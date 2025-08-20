Asuaju de Sus găzduiește, în perioada 6 – 7 septembrie 2025, cea de-a 54-a ediție a Festivalului Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului, organizat cu ocazia tradiționalului „Târg al cepelor”. Evenimentul este sprijinit de Consiliul Județean Maramureș, Primăria și Consiliul Local Asuaju de Sus, precum și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș.

Programul evenimentului:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025

Ora 19.30 – Program artistic pentru copii și tineret (muzică ușoară) cu Melisa Covaci, Andrea & Călin Damse Band, DJ Tureanu, iar în deschidere apar personaje îndrăgite pentru cei mici – Mickey și Minnie.

Duminică, 7 septembrie 2025

Ora 10.00 – Program artistic susținut de formații de amatori din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Totodată, va avea loc și o expoziție de mașini de epocă .

Ora 12.00 – Deschiderea oficială a evenimentului, cu prezentarea oficialităților și luări de cuvânt.

Ora 13.00 – Recital artistic cu numeroși artiști și ansambluri de prestigiu: Ovidiu Purdea Someș (prezentator) Deți Iuga Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” Ionuț Uivaroși și Grupul Codrenii Malvina Madar Lederan Crina Hornea Ansamblul Folcloric „Cununița” Satu Mare Leontina Dorca Maria Carmen Sas



Festivalul promite două zile pline de muzică, dansuri populare, tradiții, voie bună și surprize pentru toate vârstele, consolidând statutul de eveniment cultural emblematic al zonei Codru și al Maramureșului.