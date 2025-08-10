Finalul de săptămână a venit cu organizarea a trei acțiuni de tip Blocada. Pe drumurile publice din Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Ulmeni și Ariniș, prezența polițiștilor a impus respectarea normelor rutiere de către șoferi. Totodată, acțiunile au condus la prevenirea unor stări conflictuale și păstrarea climatului de ordine și siguranță publică.

Aproximativ 115 autovehicule au fost oprite pentru control, în zonele menționate mai sus. Aproximativ jumătate din numărul autovehiculelor controlate îl reprezintă numărul abaterilor constatate. Astfel, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei.

În cadrul filtrelor rutiere instituite și a activităților desfășurate au fost reținute 3 permise și 2 certificate de înmatriculare.

De asemenea, a fost constatată o concentrație de de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul unui tânăr de 27 de ani care a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Ulmeni. Acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de mostre biologice de sânge, fiind continuate cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Activitățile au fost realizate în sistem integrat, împreună cu jandarmi și polițiști de frontieră.