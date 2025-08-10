Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru duminică și luni, iar valul de căldură se va intensifica. Duminică vom avea Cod Portocaliu și Cod Galben de caniculă în aproape toată țara, în timp ce luni vom avea Cod Roșu de caniculă în Mehedinți și Gorj, dar și Cod Portocaliu sau Cod Galben în aproape toată țara. Inlusiv nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi foarte crescute.

Cod Portocaliu de caniculă

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Cod Galben de caniculă

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale

Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Prognoza pentru, luni, 11 august: Cod Roșu de caniculă

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Mehedinți și Dolj

Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

Cod Portocaliu de caniculă

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18…21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Cod Galben de caniculă

Interval de valabilitate: 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale

Luni (11 august), în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.

Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.