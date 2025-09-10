Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, duminică, 14 septembrie, în intervalul orar 6:00-14:00, se modifică traseele URBIS din cauza desfășurării evenimentului Baia Mare Half Marathon. Prin urmare, în intervalul orar de mai sus, mijloacele de transport în comun vor circula pe următorul traseu:
• Linia 1
– pe retur: Buclă – Str. Victoriei – RFN – Confstar – Canal 7;
– se suspendă stația Pietrosul;
• Linia 3/11
-pe tur: Piața Revoluției – Pietrosul – bd. Republicii – RFN – Universitate – Buclă – str. Iuliu Maniu;
-se suspendă stația OJT;
-pe retur: Unic – Albina – RFN – Confstar – Pietrosul – Piața Revoluției;
-se suspendă stațiile Universitate și Biblioteca Județeană;
• Linia 4
– pe retur: Buclă – RFN – Spitalul Județean;
– se suspendă stația Planetariu;
• Linia 5
– pe retur: Unic – Albina – RFN – Confstar – Pietrosul – Piața Revoluției;
– se suspendă stațiile Universitate și Biblioteca Județeană;
• Linia 8
– pe retur: Buclă – RFN – Confstar – Pietrosul – Magazin Maramureș;
• Linia 9
– pe retur: Buclă – RFN – Confstar – Căminul.
