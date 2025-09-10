Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, duminică, 14 septembrie, în intervalul orar 6:00-14:00, se modifică traseele URBIS din cauza desfășurării evenimentului Baia Mare Half Marathon. Prin urmare, în intervalul orar de mai sus, mijloacele de transport în comun vor circula pe următorul traseu:

• Linia 1

– pe retur: Buclă – Str. Victoriei – RFN – Confstar – Canal 7;

– se suspendă stația Pietrosul;

• Linia 3/11

-pe tur: Piața Revoluției – Pietrosul – bd. Republicii – RFN – Universitate – Buclă – str. Iuliu Maniu;

-se suspendă stația OJT;

-pe retur: Unic – Albina – RFN – Confstar – Pietrosul – Piața Revoluției;

-se suspendă stațiile Universitate și Biblioteca Județeană;

• Linia 4

– pe retur: Buclă – RFN – Spitalul Județean;

– se suspendă stația Planetariu;

• Linia 5

– pe retur: Unic – Albina – RFN – Confstar – Pietrosul – Piața Revoluției;

– se suspendă stațiile Universitate și Biblioteca Județeană;

• Linia 8

– pe retur: Buclă – RFN – Confstar – Pietrosul – Magazin Maramureș;

• Linia 9

– pe retur: Buclă – RFN – Confstar – Căminul.