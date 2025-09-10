La data de 9 septembrie a.c., ca urmare a activităților învestigativ-operative întreprinse în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părărsirea locului accidentului, polițiștii din Baia Mare au identificat persoana responsabilă de comiterea faptelor.

În fapt, la data de 8 septembrie, în jurul orei 08.30, poliția a fost sesizată despre faptul că pe strada Europa din Baia Mare s-a produs un accident rutier. Verificările efectuate de polițiști au relevat că un tânăr de 17 ani care conducea o trotinetă electrică a fost surprins și accidentat de un autoturism al cărui conducător auto nu i-ar fi acordat prioritate de trecere și ulterior ar fi părăsit locul comiterii faptei.

De îndată, polițiștii au demarat cercetări specifice în vederea identificării conducătorului auto, stabilindu-se că este vorba despre un bărbat de 53 de ani.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale.