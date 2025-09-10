Marți, 9 septembrie a.c., în jurul orei 17.40, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină în localitatea Remetea Chioarului pentru soluționarea unui accident soldat cu pagube materiale.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 65 de ani conducea un triciclu, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism, care staționa.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând concentrația de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au efectuat verificări în continuare, în urma cărora au stabilit că triciclul condus nu este înmatriculat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.