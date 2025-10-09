În seara zilei de miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 19:30, Poliția orașului Săliștea de Sus a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că într-un imobil din comuna Moisei a fost găsit cadavrul unei persoane.

Echipajul de ordine și siguranță publică care s-a deplasat la fața locului a identificat un bărbat în vârstă de 34 de ani, fără semne vitale.

La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme de violență. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la cauzele decesului. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt.